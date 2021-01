CorSport: De Laurentiis concede a Gattuso una “fiducia a tempo”. Il rinnovo resta sospeso

Il caso panchina non è sospeso, ma solo aggiornato. Il destino del tecnico resta legato ai risultati, prima in Coppa Italia e poi a Parma

Ieri De Laurentiis ha teso la mano alla squadra e a Gattuso, scrive il Corriere dello Sport, tirando in ballo il comunicato emesso dalla società, che ha ribadito piena fiducia al tecnico. Ma la sostanza non cambia, aggiunge il quotidiano sportivo.

Nonostante la mano tesa, restano i sondaggi su Benitez e le chiacchierate esplorative con Allegri e Spalletti.

“In sintesi, tutto ciò non significa altro se non che ora aspetta – si aspetta sul serio – vittorie e teste alte: oggi con lo Spezia in Coppa Italia e poi domenica con il Parma in campionato, tanto per cominciare”.