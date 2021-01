Conte: “Dobbiamo essere credibili e confermarci tra le candidate per il titolo: siamo l’Inter”

L’allenatore dei nerazzurri in conferenza stampa: “Io guardo sempre all’eccellenza, i miei giocatori possono sempre migliorare”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Crotone.

Mi aspetto una gara impegnativa come ogni partita di Serie A. Ripartire dopo le feste è sempre un’incognita, ma vogliamo proseguire con questa serie positiva. Dobbiamo continuare a essere credibili e confermarci tra le pretendenti per lo scudetto. Abbiamo il dovere di crederci e lottare fino alla fine, siamo l’Inter. L’incontro col club resta privato, nel rispetto di tutti.

Nainggolan? Inutile parlare di chi non è più della rosa, gli auguro ogni fortuna, lo saluto con affetto. Trapattoni ha fatto cose importanti nella storia dell’Inter, ha vinto e non oso paragonarmi a lui. È un’icona del calcio italiano, spero di fare qualcosa di importante come ha fatto lui.

Io guardo sempre all’eccellenza, i miei giocatori possono sempre migliorare. Tatticamente, mentalmente e nella gestione, dentro e fuori dal campo.