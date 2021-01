Condò: Non c’è da vergognarsi a sbagliare un rigore, ma c’è da cambiare rigorista

Paolo Condò su Repubblica tesse l’elogio della Juve che ha sbancato il Napoli nella finale di ieri sera al Mapei

Un centrocampo finalmente ordinato — non a caso per due terzi quello di Barcellona — accresce le combinazioni di gioco e di conseguenza il coraggio: la Juve pressa alta andando a caccia del pallone in tutte le zone del campo, senza preoccuparsi che un modesto Napoli — sottoposto di continuo a situazioni di uno contro due se non contro tre — possa trovare i molti uomini liberi che inevitabilmente ha, ma nelle zone morte del campo.