Condò: il turno ha riproposto il miglior Napoli con un centravanti portaerei, Petagna

Su Repubblica: “interpreta il ruolo alla perfezione, Insigne e gli altri incursori ci sono andati a nozze”

Su Repubblica Paolo Condò commenta il turno di campionato e anche la vittoria del Napoli sulla Fiorentina per 6 reti a zero nell’anticipo andato in onda a ora di pranzo. Si è rivisto il miglior Napoli, scrive, con Petagna centravanti portaerei.

“Nel gioco dell’oca alle spalle delle battistrada, il turno ha riproposto il miglior Napoli, quello con un centravanti portaerei: Petagna interpreta il ruolo alla perfezione, Insigne e gli altri incursori ci sono andati a nozze”