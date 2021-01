“Come si fa a considerare competitiva per la Supercoppa la Juve peggiore dai tempi di Delneri?”

Giancarlo Padovan, giornalista ed ex direttore di Tuttosport, si è espresso così nel suo editoriale su calciomercato.it, di cui si riporta un estratto.

Con tutta la comprensione del mondo, come si fa a considerare competitiva (non dico favorita) per la finale di Supercoppa italiana, la Juve peggiore dai tempi di Delneri (solo lui ha fatto meno punti di Pirlo in campionato), strapazzata dall’Inter nel derby d’Italia, dimezzata dall’assenza di tre difensori (Cuadrado, Alex Sandro e de Ligt), oltre che dell’attaccante di scorta (Dybala), costretta a schierare per forza il poco commendevole Frabotta (il Calloni dei difensori), visto che Demiral si è fatto male anche senza giocare?

Con tutta la prudenza del mondo (a Napoli sono scaramantici), è pensabile a un rivolgimento totale dei valori quando si affronta una squadra, quella di Gattuso, reduce da tre vittorie consecutive (l’ultima per 6-0 con la Fiorentina), con tutti i suoi effettivi recuperati (eccetto Osimhen e, forse, Petagna), il morale a mille, l’entusiasmo a fiotti per la facilità di andare in gol e una qualità di gioco nettamente superiore all’avversario?

Il Napoli è consapevole della sua forza e andrà in campo per dimostrarla. Senza squilibrio, con qualche momento di attesa e una buona dose di ripartenze. Vincerà non necessariamente perché più forte, ma perché la Juve attuale è debole, smarrita.