C’è un altro positivo alla Juventus: Cuadrado (e i tifosi ora chiedono il rinvio di Milan-Juve)

La Juventus ha comunicato che nel corso dei controlli è emersa una nuova positività al Covid 19, dopo quella di Alex Sandro. Si tratta di Juan Cuadrado. Il calciatore – scrive la Juve – è già stato posto in isolamento ed è asintomatico.

La Juventus così si presenta al big match contro il Milan con i laterali contati. Proprio Pirlo poco fa aveva commentato così i dubbi di formazione dopo la positività di Alex Sandro:

Ora restano Danilo e Frabotta.

E ovviamente è immediatamente ripartita la carica sui social dei tifosi juventini, che reclamano a gran voce il rinvio della partita rivendicando (a capocchia) il precedente di Juve-Napoli e della sentenza del Coni.

Anche Juan Cuadrado è positivo….urge chiamare l’ASL di Torino e subito…. #MilanJuve per la sicurezza di tutti non bisogna giocarla…la Juve non si presenti a San Siro. #MilanJuve come #JuveNapoli

— Amon Ra (@AmonRa09907464) January 5, 2021