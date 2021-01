Caso Ibra-Lukaku, Gravina: “Immagine negativa, il Procuratore potrà adottare ulteriori provvedimenti”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato così il caso Ibrahimovic-Lukaku, che ha portato alla squalifica dei due.

Non è stata data un’immagine positiva e bisogna metterla in discussione sotto diversi punti di vista. L’arbitro ha evidenziato quanto avrà visto in campo. La Procura adesso prenderà possesso del referto del giudice sportivo per capire a cosa si riferisce la squalifica: se non dovessero emergere indicazioni a fatti specifici o frasi, credo che il Procuratore poi adotterà i provvedimenti più opportuni.