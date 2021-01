Calciomercato.it: Milik non firma ancora con il Marsiglia

Il polacco reputa inaccettabili le condizioni poste dal Napoli. I suoi agenti medieranno nelle prossime ore per tentare di modificarle

Milik non firma ancora con il Marsiglia, almeno stando a quanto riferisce Calciomercato.it. Il portale scrive che nel contratto è prevista una clausola da 12 milioni di euro che si attiverebbe nel caso in cui il polacco dovesse rientrare a Napoli a fine stagione ed è esercitabile solo da parte di club stranieri. Non solo: il club partenopeo ha confermato l’intenzione di andare avanti con le cause relative all’ammutinamento e ai diritti di immagine. Il polacco reputa inaccettabili queste condizioni e i suoi agenti proveranno a mediare con il Napoli nelle prossime ore per cercare di apportare dei correttivi all’accordo.