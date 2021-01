Alla fine Juventus-Napoli potrebbe non giocarsi mai più

Rischia di diventare una partita fantasma. Basta che una delle due vada in fondo alle coppe per rendere il recupero impossibile: non c’è spazio nel calendario

Juventus-Napoli potrebbe non giocarsi mai più. E’ un paradosso, vista la mole di polemiche e gradi di giudizio che sono serviti a sentenziare che la contestatissima partita di campionato saltata per Covid si dovrà rigiocare. Il problema, sempre più difficile da risolvere è che sta diventando impossibile trovare un buco nel calendario. Ogni settimana che passa le possibilità che Juve-Napoli si trasformi in un match-fantasma aumentano. E gli incastri si infittiscono.

Il punto su questo puzzle incredibile lo ha scritto Sportface.

Il calendario della Serie A si interseca con quello delle varie Coppe, tra cui la Coppa Italia. “La situazione è molto semplice: i primi due slot a disposizione, 2-3 febbraio e 9-10 febbraio, per poter recuperare la partita sono andati in frantumi. Perché coincidono con le semifinali di andata e ritorno di Coppa Italia che la Juventus giocherà con l’Inter, e che il Napoli spera di giocare qualora battesse lo Spezia. Nel caso in cui sia Napoli che Juventus non si fossero qualificate per le semifinali si sarebbe potuta recuperare in una di quelle due date, ma l’ipotesi è subito naufragata con la qualificazione della Juventus”.

Le speranze allora arrivano dagli spazi delle coppe europee, ma si tratterebbe di tifare contro il cammino di Juve e Napoli in Europa. La Juve gioca contro il Porto agli ottavi di finale di Champions (andata 17 febbraio, ritorno 9 marzo), il Napolki con il Granada in Europa League (andata il 18 febbraio, ritorno il 25). Se Juventus e Napoli andassero avanti in Europa il recupero diventerebbe un’utopia.

Se il Napoli – toccando scaramanticamente tutto il toccabile – perdesse con il Granada Juve-Napoli si recupererà mercoledì 17 marzo, ma se il Napoli si qualificasse avanti per gli ottavi di Europa League, allora dovrebbero uscire entrambe dalle coppe, visto che poi le date tra le due manifestazioni coincidono.

Se una tra Juventus e Napoli, o magari tutte e due, dovessero arrivare in finale di Champions League o Europa League “la situazione – scrive Sportface – diventerebbe drammatica: rimarrebbe un solo slot a disposizione, mercoledì 19 maggio, tre giorni prima dell’ultima giornata di campionato. E nemmeno quella sarebbe un’ipotesi sicura: perché quella sera si gioca la finale di Coppa Italia. Basterebbe che una tra Juventus e Napoli andasse in finale e salterebbe anche l’ultimo piano di recupero.

A quel punto resterebbero solo soluzioni di emergenza, “che negli ultimi anni non sono mai state concesse”: ad esempio far giocare la partita nella sosta per le nazionali di marzo, ma ci sono le qualificazioni Mondiali, e si tratterebbe di negare giocatori alle selezioni oppure giocare la partita senza i big. Oppure bisognerebbe incastrare la partita nelle 72 ore di riposo regolamentari tra un impegno e un altro, facendo giocare tipo tre match in quattro giorni.

Riassumendo: basta che anche solo una delle due squadre vada in fondo in Coppa Italia e in una delle Coppe Europee per rendere il recupero di Juve-Napoli impossibile.