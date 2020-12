Tuttoport: il Napoli ha già offerto Llorente alla Juventus a parametro zero

Paratici riflette. Lo spagnolo gli piace, ma non rinuncia a Milik, che potrebbe ottenere a basso costo, ma non meno di 15 milioni

Tuttosport ritorna sulla questione di mercato inerente Llorente e Milik, ai quali la Juventus è interessata.

“Serve qualcuno e serve in fretta. Serve un attaccante possibilmente da gettare subito nella mischia alla bisogna ma che non abbia eccessive bramosie di essere titolare a tutti i costi, perché questa non è cosa. Se poi conoscesse già l’ambiente e costasse poco, sarebbe il non plus ultra. L’identikit in questione porta al nome di Fernando Llorente, uno che a Torino ci ha lasciato il cuore e che sarebbe accolto a braccia aperte dai senatori bianconeri”.