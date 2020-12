Semplici: “Petagna è unico in Italia per caratteristiche”

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha rilasciato un’intervista a TMW Radio.

Conosco Petagna, le sue qualità, l’allenatore del Napoli e so che l’ha voluto perché ci crede. Ha delle caratteristiche diverse dagli altri attaccanti del Napoli, e non solo: in Italia è un po’ unico. Può ritagliarsi un posto importante e fare qualcosa in più nel suo futuro.

Il Napoli ha una struttura forte, e con gli acquisti del mercato hanno completato alcune mancanze. Gattuso sta dando un’identità di gioco molto forte: qualche passaggio a vuoto l’hanno avuto, ma fa parte della crescita. Possono lottare per i primi posti e pure per lo Scudetto.