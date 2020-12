Sconcerti: Lukaku è cresciuto, è diventato una perfezione dinamica

Quella contro il Borussia Moenchegladbach è stata la sua partita perfetta. «Un centravanti che gioca per sé e per tutti, molto al di là dei gol che segna»

Per la seconda volta in questa stagione l’Inter di Antonio Conte ha vinto e soprattutto convinto, battendo in Champions i tedeschi del Borussia Moenchegladbach per 3-2.

Ma il vero protagonista della partita, secondo Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, è stato Lukaku

Quando si ha il suo fisico la difficoltà sta nel metterlo in sintonia con la palla, la famosa potenza che da sola s’imbroglia. Lukaku oggi è una perfezione dinamica, si è asciugato da piccole goliardie, è diventato veramente sostanza. Un centravanti che gioca per sé e per tutti, molto al di là dei gol che segna. È stata la sua partita perfetta.