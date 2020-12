L’Inter vince 3-2 in casa del Borussia, stavolta senza lattina. E ora spera che non sarà biscotto

Non le basterà battere battere lo Shakhtar se Real e Borussia pareggeranno. L’Atalanta pareggia 1-1 e si giocherà tutto in casa dell’Ajax: va bene anche il pari

L’Inter vince in casa del Borussia. Lo avevamo già scritto. L’Inter è rimasta pazza, anche con Antonio Conte. I nerazzurri, stasera in bianco, sono ancora vivi in Champions League. Hanno vinto 3-2 in casa del Borussia Moenchegladbach dove – un’epoca fa – persero 7-1 sul campo, messi sotto da Netzer e compagni, ma vinsero a tavolino per una lattina che colpì Boninsegna e per un ricorso alla Uefa che consegnò alla storia l’avvocato Peppino Prisco.

L’Inter ha giocato un’ottima partita. È andata in vantaggio. E non si è abbattuta dopo l’1-1. Da classica squadra pazza, ha avuto il braccino quando si è trovata sul 3-1. Ha preso il 3-2 e persino il 3-3 per fortuna neutralizzato dal Var per fuorigioco. Adesso, per qualificarsi, l’Inter dovrà battere a Milano lo Shakhtar e sperare che a Madrid il Real e il Borussia non si accordino per un pareggio che – in caso di vittoria dell’Inter – qualificherebbe entrambe.

L’Atalanta invece ha pareggiato 1-1 in casa con i danesi del Midtiylland. E adesso si gioca tutto la prossima settimana alla Cruyff Arena, in casa dell’Ajax. La Gasperini band ha dalla sua due risultati su tre. In caso di sconfitta, invece, scivolerà in Europa League.