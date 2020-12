Sacchi ancora soffre: «Il secondo scudetto del Napoli è molto dubbio, quello della monetina»

Alla Gazzetta: «Gattuso ha fatto un lavoro incredibile però a Napoli non c’è la storia calcistica che possono vantare a Milano e a Torino»

Intervistato dalla Gazzetta sul tema scudetto, l’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi dedica una risposta al Napoli di Gattuso e dimostra di non aver ancora superato la sconfitta del secondo scudetto. Ricorda nuovamente la monetina di Alemao. Sorvola, ovviamente, sul gol regolare di Marronaro non concesso al Bologna (contro il Milan) da un guardalinee che avrebbe fatto carriera per evidenti meriti sul campo: tal Marcello Nicchi. Ma ecco le parole di Sacchi alla Gazzetta:

«Gioca bene, Gattuso ha fatto un lavoro incredibile. Però a Napoli non c’è la storia calcistica che possono vantare Milano e Torino, e alla lunga questo aspetto pesa. Vincere uno scudetto a Napoli è come vincerne cinque o sei in un’altra città. D’altronde ne hanno conquistati soltanto due, e uno molto dubbio con la famosa monetina di Alemao, quando avevano Maradona, cioè il più forte giocatore del mondo. Significa che portare il tricolore a Napoli sarebbe un’impresa davvero incredibile».