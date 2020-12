Ronaldo bocciato su tutta la linea, fioccano i 4 in pagella: «Irriconoscibile»

Bocciatura unanime per la partita di Cristiano Ronaldo contro l’Atalanta. Ecco i voti dei quotidiani:

Gazzetta: 5

Anche un mito come lui può incappare in giornate così buie, non è lesa maestà. Non soltanto sbaglia un rigore che sarebbe risultato decisivo, ma anche in altre azioni. Davvero poco.