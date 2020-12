Ricorso Juve-Napoli, De Laurentiis ha affiancato un nuovo avvocato a Grassani

Tre punti sul campo domani, in attesa di novità dal Collegio di Garanzia del Coni. Il Napoli ha depositato il ricorso contro lo 0- 3 a tavolino per la mancata gara dello Stadium contro la Juventus ( del 4 ottobre) e il – 1 in classifica. Il club azzurro ha deciso di affiancare l’avvocato Grassani: nel pool difensivo ci sarà anche Enrico Lubrano, 49enne romano, cassazionista presso lo studio legale Lubrano e Associati e professore di Diritto dello Sport presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Libera Università degli Studi Sociali – Luiss Guido Carli, di Roma. Il verdetto arriverà entro una ventina di giorni.