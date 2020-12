Repubblica: Milik, l’Atletico offre solo 6 milioni e il clima teso tra il polacco e il Napoli non aiuta

Si complica il passaggio di Milik al club di Simeone. Soprattutto dopo la causa intentata dal club di De Laurentiis. Gli spagnoli potrebbero optare per altre soluzioni

“Niente da fare, invece, per Arek Milik, al centro di un nuovo intrigo. Il bomber polacco farebbe carte false per raggiungere Diego Simeone all’Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno rescisso il contratto con Diego Costa e cercano un attaccante. Milik è pronto al trasferimento, ma bisogna fare i conti con una situazione tra lui e la società ormai deteriorata“.

Lo scrive Repubblica Napoli, riferendosi alla causa intentata dal Napoli nei confronti del polacco per la questione diritti di immagine-ammutinamento e per la pubblicità non autorizzata al ristorante in Polonia. Causa a cui Milik è pronto a controbattere per vie giudiziarie.

“Questo clima non aiuta a definire la trattativa con l’Atletico Madrid: troppo alta la richiesta di 15 milioni di euro. Gli spagnoli offrirebbero 6 milioni più bonus e potrebbero anche optare per altre soluzioni“.