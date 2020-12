Quagliarella: “Col Napoli non è mai una partita come le altre”

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in vista della sfida col Napoli.

È stato un 2020 bastardo, ora è andato via anche Paolo Rossi e quando vanno via giocatori del genere si portano via anche un’emozione. Ci ha reso orgogliosi come italiani, resterà nella storia.

Maradona per noi è tutto. Ci ha reso fieri in Italia e nel mondo, avevamo tutti il suo poster. Io non avevo solo quello: mio padre era abbonato e si registrava tutte le partite in videocassetta e da piccolo me le rivedevo. È una malattia che mi ha trasmessa. Faceva parte di famiglia come per tutti i napoletani.

Credo che sia un privilegio e una grande fortuna essere la prima squadra italiana a giocare nel suo stadio. Fortunatamente il capitano sono io e sono napoletano, sarà qualcosa di unico che resterà nella storia. Sarà uno stimolo in più per cercare di fare gol. La Sampdoria ha bisogno di punti e personalmente non è una partita come le altre.