Per France Football Maradona è meglio di Pelè

La Gazzetta riporta i riconteggi, effettuati con le regole attuali, delle assegnazioni del Pallone d’Oro dal 1956 ad oggi, Maradona ne avrebbe vinti due, Pelè solo uno

Maradona è meglio di Pelè, almeno lo è per France Football che ieri ha rielaborato palmares del Pallone d’Oro dal 1956 con le regole attuali, aprendolo cioè anche a calciatori non europei, purché giocassero nel nostro continente.

Maradona allora ne avrebbe vinti due di Palloni d’oro. Meno di Messi (6). Il re resterebbe però il rivale virtuale di sempre: Pelé, con almeno 7 titoli. Ma il paragone rimane comunque falsato.

Nel riconteggio Diego sarebbe alito sul gradino più alto nel 1986, quando entrò nella storia per la “mano de dios” ai Mondiali. E ancora nel 1990 quando invece fu premiato Matthaus.

Pelé, magari più prolifico di Maradona (757 gol a 346, tra nazionale e club), ma in tempi in cui gli avversari erano palesemente solo suoi sudditi. Mentre l’argentino, spiega France Football, dove vedersela con gente di pari lignaggio nel nostro campionato, il top all’epoca: da Platini a Rummenigge, da Gullit a Van Basten. Lo stesso Pibe de oro, a suo tempo ristabilì la sua verità in un’intervista al settimanale d’oltralpe: «Se avessi potuto concorrere, di Palloni d’oro ne avrei sicuramente vinti una tonnellata». Dura dargli torto.