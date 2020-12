Pedullà: il Napoli abbassa le pretese per Milik, 10-12 milioni invece di 15

La pista dell’Atletico Madrid sembra finalmente quella buona per Milik che attende in panchina dall’inizio della stagione il momento di trovar una nuova squadra per poter tornare a giocare. Con l’addio di Diego Costa, i madrileni hanno focalizzato il proprio interesse sull’attaccante polacco, tanto da fare anche una prima proposta al Napoli come riportato dal Corriere del Mezzogiorno di 8 milioni.