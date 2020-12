Cormezz: l’offerta dell’Atletico per Milik si ferma a 8 milioni

4 milioni d’ingaggio per il polacco che potrebbe guadagnare di più con la Juve aspettando l’estate, ma perderebbe l’Europeo

È arrivata la proposta dell’Atletico Madrid per Milik. Secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno infatti i madrileni gli avrebbero offerto 4 milioni di euro di ingaggio.

La cifra è inferiore a quanto potrebbe incassare in estate a scadenza di contratto—la Juventus con i bonus superava i 5 milioni di euro — ma giocare contro il Chelsea in Champions League, sognare di vincere la Liga e garantirsi l’Europeo rappresentano un’occasione imperdibile per il bomber dell’Est.