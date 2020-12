Paratici: “Caso Suarez? Ho già risposto, non dico altro” 

A Sky: “Il migliore tra Messi e Ronaldo? Sono due giocatori che hanno fatto la storia del calcio. Dico Ronaldo: gioca con noi e gli vogliamo tutti molto bene”

Poco prima del match di Champions contro il Barcellona, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus.

“Barcellona-Juve? Siamo tra i fortunati che possono goderselo in questo palcoscenico meraviglioso. Peccato non ci sia pubblico, speriamo di averlo a breve”.

“Mi incuriosisce vedere questa squadra ogni domenica, come migliora, come cresce. Siamo in un percorso e m’incuriosisce l’evoluzione che abbiamo”.

Chi è il migliore tra Ronaldo e Messi?

“Il migliore? Sono due giocatori che hanno fatto la storia del calcio, vincere gli ultimi 11 Palloni d’Oro, è difficile. Dico Ronaldo: gioca con noi e gli vogliamo tutti molto bene. Una persona che conosciamo meglio. Entrambi grandi campioni, è stato un piacere vivere questo periodo di calcio con loro. Avere uno di loro nella nostra squadra è un grande privilegio e ce lo godiamo”.

Sul caso Suarez:

“No, di questo caso ha già fatto un comunicato il club. Ho già risposto pre Juve-Torino e non dico altro”.