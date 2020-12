Ospina tiene a galla il Napoli: 1-1 con l’Az Alkmaar che sbaglia anche un rigore

Una serata decisamente lontana dalla partita contro la Roma. Per qualificarsi il Napoli non dovrà perdere giovedì in casa contro la Real Sociedad

Nella serata di Europa League, il Napoli compie più di un passo indietro rispetto alla domenica di campionato. Il 4-0 alla Roma dopo la morte di Maradona – che ricorda il 4-0 del Torino nel derby dopo la scomparsa di Gigi Meroni – sembra avvenuto mesi fa. Non tutte le partite possono essere giocate alla stessa intensità, questo è certo. La bravura di una squadra sta anche nella capacità di portare a casa partite cercando di consumare meno energie possibile.

Il punto è che il Napoli, decisamente lontano da una prestazione brillante, non ha portato a casa la vittoria nella trasferta olandese contro l’Az Alkmaar. Gli olandesi – settimi in classifica in campionato – hanno espresso il calcio più godibile. In velocità, con sovrapposizioni e con passaggi rasoterra rapidi e insidiosi.

La prima parata Ospina l’ha compiuta dopo appena undici secondi: un tiro al volo sul primo palo. Nei primi cinque minuti, l’Az ha fatto capire che aveva ragione Gattuso a prevedere che avrebbero giocato in maniera completamente diversa rispetto all’andata. Ciononostante gli azzurri li hanno subiti. Per fortuna, per il Napoli è arrivato il gol alla prima azione con Mertens che ha buttato in rete un cross di Di Lorenzo.

Gli olandesi hanno accusato il colpo e i primi 45 minuti sono filati via senza particolari sussulti, con il Napoli in controllo e uno sbandieramento che ha fermato un contropiede buono di Mertens. Gattuso che ha schierato Fabian e Bakayoko più Zielinski. E riproposto Ghoulam titolare.

Nella ripresa, però, l’Az non si è arreso e ha ripreso a giocare come preferisce. Ha prima pareggiato con Martins Indi che in un primo momento sembrava in fuorigioco e in una seconda ripresa no. Ma tanto in Europa League il Var non c’è.

Per fortuna ci ha pensato Ospina a fermarli. Il colombiano è stato bravissimo a parare il calcio di rigore di Koopmeiners. Rigore sacrosanto su azione veloce sulla sinistra. Il rigore sbagliato ha avuto il merito di ridurre la gagliardia degli olandesi.

È finita 1-1 e adesso il Napoli si giocherà la qualificazione al San Paolo contro la Real Sociedad che ha pareggiato in casa contro il Rijeka. Basterà non perdere per qualificarsi. Sempre che l’Az batta il Rijeka fuori casa.

Infine un’osservazione. Domenica sera avevamo scritto che il Napoli può vincere contro chiunque. È vero. Ma questo Napoli può anche perdere e pareggiare contro chiunque. Non sai mai cosa aspettarti.

Napoli 10 punti

Real Sociedad 8 punti

Az Alkmaar 8 punti