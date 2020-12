“Non sono 500 gli invitati alla festa di Neymar: sono solo 150”

Agência Fábrica è un’agenzia di comunicazione. E’ quella che ha organizzato la mega-festa di Neymar che ha scandalizzato un po’ tutti: 500 persone riunite in un resort vicino Rio de Janeiro, a Mangaritiba, per 5 giorni, mentre in Brasile infuria la pandemia, con centinaia di morti al giorno. Visto il polverone Agência Fábrica ha pensato bene di precisare che no, non sono mica 500 gli invitati al party. Sono SOLO 150.

“La stampa ha riportato una notizia errata”, ha comunicato l’agenzia di comunicazione. Ribadendo poi che le 150 persone che festeggiano sobriamente Natale e Capodanno con la star del PSG “rispettano tutte le norme sanitarie stabilite dagli enti pubblici”.

La classica toppa peggio del buco.