Bufera su Neymar: organizza un party per 500 invitati nel Brasile martoriato dal Covid

Il brasiliano del Psg ha affittato un resort vicino a Rio per una mega-festa di 5 giorni tra Natale e Capodanno. Insonorizzazione e divieto agli invitati di utilizzare cellulari.

Neymar torna a far parlare di sé. Ovviamente con polemiche annesse. Il calciatore del Psg avrebbe organizzato una festa con cinquecento invitati in un resort vicino Rio de Janeiro, a Mangaritiba. Un party lungo 5 giorni, dal giorno di Natale fino a Capodanno, per il quale, secondo quanto riporta O Globo, il brasiliano avrebbe addirittura fatto insonorizzare una dependance.

Al party partecipano la sorella di Neymar, Rafaella Santos, e anche l’influencer brasiliana Camila Loures.

Secondo le indiscrezioni che trapelano, agli invitati Neymar ha vietato di portare cellulari. Motivo per cui non ci sono post sui social che parlino dell’evento.

Il Brasile conta finora 190mila vittime per Covid. Logico che la cosa non sia stata molto gradita e abbia scatenato le polemiche. Su Twitter, l’avvocato per i diritti umani Augusto de Arruda Botelho ha scritto:

“Il premio di idiota del giorno va a Neymar per la sua festa di cinque giorni”.

O troféu imbecil do dia vai para @neymarjr e sua festa de 5 dias ou Presidente Bolsonaro e seu “não dou bola pra isso”?

Lembrando, imbecil do dia, talkei? — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) December 26, 2020