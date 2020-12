Lutto nel mondo del calcio, è morto nella notte Paolo Rossi

Il 2020 si conferma un anno terribile. Stavolta si porta via anche Paolo Rossi. L’eroe dell’Italia campione del mondo 1982 è morto a 64 anni per un male incurabile: aveva un tumore ai polmoni. A dare la notizia è stata la moglie Federica Cappelletti, su Instagram. “Per sempre”, ha scritto, pubblicando una foto di lei insieme al marito.

Una notizia che non può che sconvolge il mondo del calcio e l’Italia intera per ciò che ha rappresentato. Paolo Rossi fu il simbolo dell’Italia di Zoff, che ebbe la meglio sul Brasile di Zico (segnò 3 gol), l’Argentina di Maradona, la Polonia di Boniek (due reti), e in finale, la Germania di Rummenigge (un gol). Un’Italia che regalò una gioia immensa a tutti e che resterà indimenticabile.

Nato a Prato il 23 settembre del 1956, Paolo Rossi iniziò la sua scalata dal Vicenza, per poi passare al Perugia e alla Juventus (con cui ha vinto due scudetti, una Supercoppa Uefa e una Coppa dei Campioni). Chiuse la carriera al Verona. Dopo essersi ritirato dal calcio è stato opinionista per Mediaset e la Rai.

Lascia la moglie Federica e tre figli: Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro.