Lo scontro Gasperini-Papu Gomez: “Stai a destra”. “No”. E il Papu resta negli spogliatoi

Lo racconta la Gazzetta che scrive: “contro l’Ajax servirà un’Atalanta migliore di quella vista col Midtjylland, soprattutto in zona gol”

Nervosismo in casa Atalanta per la partita di ieri contro il Midtjylland. I bergamaschi hanno pareggiato a dieci minuti dal termine e adesso si giocheranno la qualificazione agli ottavi la settimana prossima in casa dell’Ajax: dovranno fare almeno un punto. Se perdono, sono fuori.

E, scrive la Gazzetta, “servirà un’Atalanta migliore di quella vista col Midtjylland, soprattutto in zona gol”.

Il quotidiano riporta le parole di Gasperini a fine partita: «In questo momento ci mancano energia e lucidità in attacco – ammette l’allenatore -. Abbiamo uomini fuori condizione ed è subentrato un po’ di nervosismo».

La Gazzetta racconta lo scontro tra il tecnico e il Papu Gomez.

A tal proposito, significativo lo scambio tra Gasp e Gomez poco prima dell’intervallo. Il tecnico chiedeva al capitano di stare a destra, l’argentino gli ha risposto con un secco «no». Un battibecco amplificato dal silenzio del Gewiss Stadium senza pubblico. Il Papu non è poi rientrato dagli spogliatoi. «Non ero soddisfatto della sua prestazione», il commento di Gasperini.