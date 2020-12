Libero: Gomez, tappati il naso e resta a Bergamo. Inutile aspettarsi un gesto di buon senso da Gasperini

La lettera di Biasin al Papu. “Un grande uomo riesce ad abbozzare quando serve”. “Può essere che tu abbia sbagliato ma qualunque mente assennata farebbe di tutto per tenerti con sé”

Su Libero, Fabrizio Biasin scrive una lettera indirizzata al Papu Gomez. Ricostruisce quanto accaduto tra il calciatore e Gasperini nei giorni scorsi, fino allo sfogo di Gomez su Instagram di ieri e invita il Papu a rivedere il tutto.

“È tutto decisamente triste, sciocco, controproducente. Ecco, controproducente”.

Lo è sia per Gomez che per l’Atalanta. E spiega perché ha deciso di scrivere al Papu e non a Gasperini.

“Il dato di fatto è che sperare in un bon geste di Gasperini rasenta la “causa persa”, mentre con te si può ragionare. Tappati il naso e scegli ancora Bergamo, non te ne pentirai come tutte le volte che hai rinunciato al grano per costruire qualcosa di solido. E ci sei riuscito. Sei arrivato a un passo dalla semifinale di Champions. Lo hai fatto insieme a quella che scioccamente chiamano “squadra di provincia”. Papu, dai retta: un grande giocatore si limita alle prestazioni sul campo, un grande uomo riesce ad abbozzare quando serve”.

Persino i tifosi, continua, hanno espresso la loro stima nei confronti dei giocatori. E conclude:

“Chiamali scemi. Del resto può essere anche che tu abbia sbagliato, ma non c’è alcun dubbio che qualunque mente assennata farebbe di tutto per tenerti con sé”.