L’agente di Morata: «Napoli e Milan hanno provato a prenderlo, ma lui voleva solo la Juve»

«Solo a fine mercato l’Atletico ha accettato che partisse in prestito oneroso. Sono certo che a fine stagione la Juve lo riscatterà»

A gianlucadimarzio.com parla Juanma Lopez, agente di Alvaro Morata. Il quale rivela:

Poi dice:

“È sempre stato la prima scelta della Juventus. Lui sarebbe andato solo alla Juventus. Inizialmente l’Atletico pretendeva una cessione a titolo definitivo. Verso la fine del mercato, le cose sono cambiate. Suarez è andato all’Atletico e Alvaro ha avuto il via libera per andare in prestito oneroso”.