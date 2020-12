La procura di Rio de Janeiro ha aperto un’indagine sulla festa di Neymar

Il mega-party organizzato dal giocatore del PSG è al centro di un’indagine delle autorità brasiliane, che vogliono vederci chiaro

Una mega-festa data da Neymar per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo, con un numero di invitati tra i 150 (versione degli organizzatori) e 500 (come riportato da alcuni media), non poteva passare inosservata.

Per questo, la procura di Rio de Janeiro ha deciso di aprire un’indagine, chiedendo al giocatore del PSG dettagli sul numero degli ospiti, l’organizzazione della festa ed eventuali misure sanitarie adottate. Ad ogni modo, il Brasile non vieta feste in residenze private.