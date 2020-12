La Juve ha offerto 10 milioni l’anno a Dybala

Secondo Sky è questa l’offerta della società per il rinnovo del contratto che scade nel 2022

A quanto pare la lunghissima trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala alla Juve potrebbe vedere un epilogo a breve. Secondo Sky Sport, la Juventus avrebbe messo sul tavolo una proposta concreta per prolungare il contratto in scadenza per il 2022: 10 milioni di euro a stagione.

Secondo Sky servirà ancora tempo prima di arrivare alla fumata bianca, ma l’offerta difficilmente potrà aumentare ancora.

Lo aveva detto un paio di settimane fa Andrea Agnelli: la Juve punta ancora forte sull’argentino nonostante gli stenti e le incomprensioni di inizio stagione.

“Lui è il prossimo capitano della Juventus nella nostra testa, la fascia ce l’ha già spesse volte al braccio. A me risulta che ha già ricevuto un’offerta che lo renderebbe tra i venti giocatori d’Europa per retribuzione: è un’ottima base di partenza e un segno di riconoscenza. Aspettiamo serenamente una risposta”.