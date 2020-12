Agnelli: “Dybala ha un’offerta, l’amore è ricambiato: sarà il capitano”

Il presidente della Juventus: “La migliore risposta deve darla sul campo, il nostro obiettivo è renderlo uno dei primi 5 in Europa e ora non lo è”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del premio Golden Boy 2020 che si sta svolgendo a Torino.

Dybala ha un’offerta. La notizia positiva è che sia tornato al gol dopo diverse giornate. Paulo ha affrontato un momento difficile quando ha avuto il Covid. Ho sentito con piacere del suo amore per la Juve: lui è il prossimo capitano della Juventus nella nostra testa, la fascia ce l’ha già spesse volte al braccio. A me risulta che ha già ricevuto un’offerta che lo renderebbe tra i venti giocatori d’Europa per retribuzione: è un’ottima base di partenza e un segno di riconoscenza.

Aspettiamo serenamente una risposta. Ma questo fa capire che l’amore per lui è ricambiato. Ma la migliore risposta deve sempre darla sul campo, perché il nostro obiettivo è che possa arrivare a essere tra i primi cinque giocatori d’Europa. Lui ora non lo è, e lo sa.

Con Pirlo i ragionamenti e riflessioni iniziano tempo dietro, con le interrogazioni continue con lo staff della Juventus. Ci ha affascinato sin da subito con le idee che poi avete pubblicato dopo la tesi a Coverciano. Sono idee che catturano, è stato bello come si è costruito questo staff. Tudor, Baronio, Gagliardi e Bertelli integrati in maniera ottimale con i ragazzi dello sport science e i preparatori. Lavoro all’unisono, tutti sanno quando lavorare, e quando fermarsi per aiutare i ragazzi. Tanta empatia umana che crea ambiente fertile.