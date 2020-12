Inzaghi: “Chi ci prenderà agli ottavi, non sarà felice”

L’allenatore in conferenza: “Gli ottavi di Champions sono un sogno. Immobile potrebbe stare a riposo. Reina o Strakosha? Non ho deciso”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato la partita col Verona in conferenza stampa.

Contro l’Hellas sarà una partita molto difficile. Stanno facendo un grande percorso come la a scorsa stagione nonostante abbiamo cambiato tanto. Juric è il loro valore aggiunto, allenatore bravo e competente.

Abbiamo raggiunto un sogno e siamo molto felici. Dovremmo essere bravi a trasferire quest’entusiasmo in campo. Qualunque avversario ci riserverà il sorteggio sarà un vero onore. Ci faremo valere anche agli ottavi di finale e sono certo che chiunque ci pescherà non ne sarà felice. In campionato dobbiamo cercare di avere più continuità, ci sono tanti impegni e non è un anno semplice per nessuno. Serve concentrazione.

Immobile è uno dei più affaticati, potrebbe riposare, vedremo. Poi bisognerà valutare anche Acerbi, Luiz Felipe, Luis Alberto e Leiva. Non ho ancora deciso se in porta ci sarà Reina o Strakosha. Quest’ultimo ha fatto grandi cose negli ultimi anni e sono felice di poter contare su due grandi portieri. Pereira? È destinato a crescere. È un calciatore di grande qualità e molto duttile, ci sarà molto utile.