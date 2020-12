Il Secolo: la Samp vuole Llorente a gennaio, si tratta per un prestito semestrale

Ranieri lo ha espressamente chiesto a Ferrero per il mercato invernale. Il presidente ha preso già contatti con gli agenti dello spagnolo

La Sampdoria, prossima avversaria del Napoli in campionato, domani allo Stadio Maradona, ha tra i suoi obiettivi di mercato, per gennaio, Fernando Llorente, l’attaccante azzurro finito ai margini della squadra. Lo ha scritto nei giorni scorsi Il Secolo XIX, che oggi torna sull’argomento parlando di una trattativa per un prestito semestrale fino a maggio.

“In panchina ci sarà anche quel Llorente che Ranieri ha espressamente chiesto a Ferrero per gennaio. E che il presidente sta trattando con i suoi agenti sulla base di un prestito semestrale, fino a maggio”.