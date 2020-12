Il Secolo XIX: la Sampdoria pensa a Llorente per gennaio

Lo spagnolo non rientra nei piani del Napoli, che potrebbe cederlo durante il prossimo mercato invernale. Ranieri ha chiesto espressamente una punta di peso

Fernando Llorente è ai margini del progetto tecnico del Napoli e a gennaio potrebbe lasciare gli azzurri. Diverse squadre sono interessate a lui in Serie A e tra queste c’è la Sampdoria di Claudio Ranieri.

Come riporta Il Secolo XIX, i blucerchiati starebbero pensando allo spagnolo per rinforzare il reparto offensivo. Secondo la testata ligure però sul giocatore ci sono anche Benevento, Atletico Madrid e Athletic Bilbao, per questo non si prospetta una trattativa facile.