Il Mattino: “Osimhen rimarrà dieci giorni in Belgio, si rigenererà anche mentalmente”

Per lui un processo di riatletizzazione della spalla e del braccio dopo la lussazione. Ha vissuto un periodo non facile

Osimhen rimarrà dieci giorni in Belgio, ad Anversa, a sostenere il processo di riabilitazione e riatletizzazione dopo la lussazione. Lo scrive Il Mattino. Si è affidato alle cure del fisioterapista Lieven Maesschalck.

Non rientrerà con il Torino. Secondo Il Mattino dovrebbe essere convocato per la trasferta di Cagliari (3 gennaio).

Il Mattino scrive di

una full immersion, di un lavoro di potenziamento a protezione dell’articolazione: la lussazione alla spalla destra (quella precedente l’attaccante la subì all’altra spalla) ha determinato un interessamento dei nervi del braccio e Osimhen ha avvertito questo tipo di fastidio a livello di sensibilità, una cosa comune per infortuni del genere.

Il centravanti nigeriano avrà anche modo di rigenerarsi mentalmente dopo un periodo non facile per l’infortunio in un ambiente a lui familiare perché ha giocato in Belgio con il Royal Sporting Charleroi.