Il Guardian: il PSG è il paradiso dell’invidualismo, Pochettino non sa in che guaio s’è cacciato

“Che ci fa un tecnico che vuole unità a sacrificio nella squadra di Neymar? Dove tutto è vero e niente è reale?”. Tuchel diceva di fare il ministro, non l’allenatore. Ed è stato licenziato

Ufficializzato l’esonero di Tuchel, c’è davvero poco dubbio che sarà Mauricio Pochettino il prossimo allenatore del PSG. Il quale non s’è ancora reso conto in che guaio s’è cacciato.

Il Guardian descrive la nuova avventura del tecnico come una specie di incubo in potenza. Jonathan Liew descrive il PSG come il paradiso dell’individualismo, terra di Neymar, “uno che si ostina a dichiarare che la festa da 500 invitati in Brasile non esiste”, mentre tutto dice il contrario.

Lo stesso Thomas Tuchel poco prima di Natale ha rilasciato un’intervista alla tv tedesca in cui ha detto di sentirsi “più un politico o un ministro dello sport” che un allenatore di calcio. “In un club come il PSG, ci sono molte influenze”, ha detto. E infatti l’hanno licenziato.

La descrizione della squadra parigina del Guardian è meravigliosa:

“un mondo di agende e verità in competizione, dove tutto è calcio e tutto è qualcos’altro. È un marchio di lusso. È la copertura di un governo autocratico. È un veicolo di star decadente. È una fabbrica di sogni magici. È costruito sul duro lavoro e sullo slancio parigino. È costruito sulle emissioni di CO2 e sulla schiavitù moderna. È tutto vero. Ma niente è reale“. “Allenare il PSG significa essere in grado di tenere tutte queste idee assieme contemporaneamente, forse anche crederci”.

E che ci fa Pochettino in un posto così? “Un uomo che nel suo ultimo impiego ha portato la squadra di Tim Sherwood a una finale di Champions League in cinque anni con una spesa netta al mercato di circa 30 milioni di sterline”. “Questo, in fondo, è il dono di Pochettino: sposta i tuoi orizzonti, alza le tue aspettative, ridefinisce i confini del possibile. È il tuo ponte tra Sherwood e José Mourinho, tra Nigel Adkins e Ronald Koeman. Ti costringe a sognare un po ‘più grande. Il problema è che niente di tutto questo ha un senso al PSG. Non hanno bisogno di aumentare le aspettative. Non vogliono intraprendere un viaggio olistico di crescita, rinnovamento e autorealizzazione. Questo è l’aspetto più intrigante: Pochettino si è fatto un nome da team-builder, un allenatore che esige umiltà, onestà e sofferenza, e che stringe le sue squadre come una famiglia. Cosa succede ora che rileva un club che richiede l’esatto contrario? Dove l’individuo è il re incontrastato?”.