Il Guardian ha inserito Koulibaly e Mertens tra i 100 migliori giocatori del 2020

Come ogni anno, il Guardian ha pubblicato il classificone sui 100 migliori giocatori. Manca ancora la Top 10, che sarà annunciata nelle prossime ore, e il Napoli è presente con ben due giocatori. Si tratta di Kalidou Koulibaly al 62° posto e di Dries Mertens all’84°.

Questo il giudizio su Koulibaly.

Sarebbe dovuto essere l’anno in cui il Napoli avrebbe monetizzato dalla cessione del suo giocatore più pagato, ma una combinazione di fattori ha ridimensionato il mercato per il difensore, che ha una clausola da 150 milioni di euro. Forse la cosa è girata al meglio: come molti altri, Koulibaly ha visto crescere la sua forma sotto Gennaro Gattuso e ha bloccato Cristiano Ronaldo nella finale di Coppa Italia lo scorso giugno. Quello è stato il primo trofeo sollevato dalla Supercoppa che conquistò a Napoli nella sua prima stagione in azzurro.

Questo invece è quello su Mertens.

Questo è stato l’anno in cui Mertens ha superato Hamsik, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi del Napoli, nonostante sarebbe stato il primo a raggiungere quest’obiettivo in prospettiva dopo che Maradona, che deteneva il record prima di Hamsik, morisse il mese scorso. “Perdonami se il mio nome è stato avvicinato al tuo. Non sarò mai al tuo livello” aveva scritto. Infatti è così, ma Maradona stesso è sempre stato un suo fan, come dimostra il video che fece a giugno. E se Mertens non ha ancora emulato Maradona e non ha ancora vinto uno scudetto col Napoli, ha vinto una seconda Coppa Italia, segnando il gol decisivo in semifinale.