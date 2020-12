Il Giornale: “L’assatanata dedizione di Gattuso è meglio dei litigi sussurrati di Gasperini” 

E’ il campionato degli allenatori normali, i “NormalOne”, come li definisce su Il Giornale Riccardo Signori. Quelli che si trovano al posto giusto nel momento giusto e soprattutto con lo stile giusto.

“Vita difficile, talvolta impietosa, quella dell’allenatore. Vero che dopo Arrigo Sacchi sono state tante le vittime del sacchismo: un festival di calcio delle vanità. Lo stesso che oggi ci propinano i giovani profeti. Ma quest’anno per molti tira aria grama. Se la passano meglio i NormalOne”.

Dagli allenatori, scrive Signori, si pretendono

“risultati, buon gioco e comportamenti talvolta da maestri. Senza dimenticare che sono uomini, dunque possono sbagliare”.

E passa al confronto tra alcuni mister di Serie A.

“Indubitabile che Pioli sia in testa non solo per meriti sportivi: anche per linearità ed eleganza comportamentale. Dietro di lui, solo in classifica, Conte che sbrocca ad ogni intervista e nei comportamenti: e qui non ci siamo. Che dire di Gasperini e dei litigi sussurrati? Meglio l’assatanata dedizione di Gattuso o il fervore educato di Paulo Fonseca e Simone Inzaghi. Poi c’è il novellino, Andrea Pirlo, esposto alle nuvole critiche. Ma la Ferrari ha messo mai una F1 in mano ad un esordiente? Al massimo prova Leclerc nelle formule minori, eppoi vai. La Juve sta tentando il colpo da Superenalotto. Dice la logica che i meglio pagati dovrebbero garantire migliori risultati. Allora ecco la classifica dei tecnici più pagati in A: Conte, Fonseca, Gasperini, S. Inzaghi, Mihajlovic, Pioli, Pirlo, Ranieri, Di Francesco, Gattuso, Giampaolo, De Zerbi. Confrontate con quella del campionato: qualcosa non torna. Ad ognuno la sua sentenza”.