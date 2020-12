Il Giornale: Ex calciatore del Sassuolo vittima del revenge porn

La sua amante non aveva retto all’addio e aveva condiviso sulla chat della famiglia alcuni video e foto osè. Lui l’ha denunciata ed è in attesa della prima udienza

Lui, sposato, scarica l’amante e lei, pazza di gelosia pubblica sul web due filmini osè registrati a sua insaputa.

Una trama forse abbastanza scontata se il protagonista maschile non fosse un calciatore del Sassuolo, o meglio ex Sassuolo perché quell’episodio ha completamento stravolto la sua vita, come racconta Il Giornale, portandolo anche a vestire non solo i panni della vittima, ma anche a cambiare maglia sul campo.

Dopo quella breve estate calda e clandestina, lei, 25enne fanciulla sudamericana, delusa e abbandonata, non ha retto il ruolo. Tornare in panchina, no. Le sue ultime azioni da titolare sono un contropiede mirato che preme sulle fasce degli affetti familiari. Il materiale hard finisce non solo sul web e sui social, come una disperata vendetta generica, ma anche nella chat dei familiari del calciatore.

Il calciatore si è ovviamente difeso come poteva, facendo scattare una denuncia come vittima di revenge porn, secondo il nuovo codice Rosso che, da luglio 2019, protegge le vittime del c’eravamo tanto amati. Così non appena lei ha rimesso piede in Italia è stata intercettata dalla giustizia che le ha requisito il cellulare, ma mentre si doveva tenere l’udienza preliminare lei è scomparsa di nuovo.

Ma il caso non è isolato sottolinea Il Giornale che fa riferimento al caso della maestra d’asilo licenziata per i video diffusi dal fidanzato sulle chat del calcetto e ad un caso di che riguarda Brescia dove la Procura ha iscritto nel registro degli indagati 10 persone, fra cui anche un ex calciatore del club locale.

Stavolta c’è un video hard di una 40enne dottoressa che, da privato, è divenuto virale, finendo sui telefonini di migliaia in Italia e poi all’estero.