Il flop di giornata è Mario Rui: c’è la sua opera in entrambi i gol della Lazio

Il top invece è ritorno di Ilicic: due assist al bacio e un gol meraviglioso. C’è anche Calhanoglu che inventa il gol più veloce della storia

La rubrica top e flop

Top

Morata (Juventus): gioca in appoggio a Cristiano Ronaldo e lo fa benissimo, mandandolo in porta con un chirurgico cross al bacio. È il partner perfetto per il top player portoghese. Nel finale di partita, ritorna implacabile centravanti e segna un bel goal di testa.

Calhanoglu (Milan): centrocampista di lotta e di governo. Corre copre ed è ovunque. Crea pure. Da autentico fantasista smista un assist a Leo delizioso. E’ lui il leader del Milan in assenza di Ibra.

Ilicic (Atalanta): idee, corsa, fantasia, qualità pura. Due assist al “bacio” ed un goal meraviglioso. Quando tornerà titolare, saranno dolori per gli avversari.



Flop

Mario Rui (Napoli): anello debole dell’incerta difesa azzurra… da una sua mancata marcatura nasce il primo goal biancoceleste: perfetto cross di Marusic e goal di Immobile. L’errore in uscita commesso sul secondo goal laziale, è ancora più grave.

Masiello (Genoa): l’uomo in meno del Grifone. Compie 2 prodezze: evita l’intervento su Insigne ed è 1-0 entra su Sau ed è calcio di rigore.

Mirante (Roma): inadeguato. Malissimo nell’uscita a vuoto su Gosens, come in uscita su Muriel. Una squadra come la Roma, con ambizioni e prospettive europee necessita di un portiere di livello