Il co-presidente di Zalando lascia per amore e diventa il paladino delle donne in carriera

Repubblica racconta che Rubin Ritter lascia il colosso tedesco dopo 11 anni per consentire alla moglie, che fa la giudice, di dedicare più tempo e più energie alla sua carriera.

Fa sicuramente notizia la scelta di Rubin Ritter, co-presidente del colosso dello shopping online, di ritirasi per occuparsi dei figli lasciando alla moglie la possibilità di fare carriera

“Ora sarà la carriera di giudice di lei ad avere la priorità”.

Ritter lo ha annunciato con una lunga lettera ai suoi dipendenti nella quale spiega le sue motivazioni, il suo è “un addio per amore”. Lascia dopo 11 anni in cui la sua vita era stata dedicata al lavoro per consentire alla moglie, che fa la giudice, di dedicare più tempo e più energie alla sua carriera.

Ritter ha confessato che, con l’arrivo del secondo figlio che nascerà l’anno prossimo, il suo desiderio di dedicarsi alla famiglia è divenuto impellente.

Ritter, scrive Repubblica diventa così

il paladino di milioni di donna che devono rinunciare alla propria carriera per consentire a mariti e compagni di perseguire la loro

Questo influirà anche sull’immagine dell’azienda in un periodo in cui in Germania si avverte la necessità di donne nei posti di comando, come sottolineato dalla Merkel.