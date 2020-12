Gazzetta: quando Insigne fa il “capuzziello”

L’edizione online del quotidiano riporta alcuni momenti recenti in cui Insigne si è lasciato andare ad atteggiamenti “arroganti e prepotenti”

L’insulto di Lorenzo Insigne all’arbitro Massa di ieri ha destato scalpore. Ma di recente, come ha notato La Gazzetta dello Sport nell’edizione online, il capitano del Napoli si è lasciato andare ad atteggiamenti “arroganti e prepotenti”, da “capuzziello” come è stato definito

L’espressione è tipicamente napoletana e viene associata alla persona che cerca di far valere le proprie ragioni con atteggiamenti arroganti e prepotenti. Ecco, in alcune circostanze, Insigne si è comportato in questa maniera e quel suo modo di fare è stato persino apprezzato, associandolo ad un carattere deciso.