Insigne espulso per insulti all’arbitro. Lorenzo nega di averlo detto

Il Napoli sfiora il vantaggio. Sul ribaltamento di fronte, rigore per i nerazzurri. E poi il mistero dell’insulto. Uscendo, Insigne all’arbitro: «Fai il fenomeno»

Insigne espulso per insulti all’arbitro.

Incredibilmente Inter-Napoli è girata in un minuto. Il Napoli sfiora il vantaggio con un colpo di tacco di Insigne che impegna Handanovic. Sul ribaltamento di fronte, rigore per fallo di Ospina su Darmian. Insigne viene espulso per aver detto qualcosa all’arbitro. Lorenzo nega. Anche i calciatori del Napoli. Uscendo, Insigne dice: “Fai il fenomeno”. Lukaku trasforma e l’Inter va in vantaggio 1-o.