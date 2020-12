Gazzetta: prima di Natale la Juve di Sarri aveva 8 punti in più, ma quella di Pirlo è più positiva

Nonostante le difficoltà Pirlo non farebbe cambio, nemmeno con quegli otto punti in più: ha una squadra rinforzata dal mercato e l’atmosfera è positiva

Non è cominciata nel migliore dei modi l’avventura di Pirlo sulla panchina della Juve, secondo la Gazzetta dello Sport, adesso, nonostante l’assenza di Dybala si dovrà cercare di fare risultato contro Parma e Fiorentina e chiudere l’anno a 30 punti.

Ma Pirlo non deve lottare solo in campo, ma anche con i ricordi della Juve di Sarri dell’anno scorso

La Juve prima del Natale 2019 volò verso Riad, dove la stagione prese una piega strana. Sarri perse la Supercoppa con la Lazio e già in quei giorni qualcosa si incrinò: la struttura di squadra era più definita ma a fine anno aveva già perso la fiducia di uomini chiave come Chiellini e Ronaldo. Pirlo probabilmente non farebbe cambio, nemmeno con quegli otto punti in più: ha una squadra rinforzata dal mercato e l’atmosfera è positiva