Gazzetta: Nessun intoppo per il rinnovo di Insigne, vuole chiudere la carriera al Napoli

Insigne ha ripreso in mano il suo Napoli ed è al momento il punto di riferimento imprescindibile per Gattuso. Dopo alcuni mesi difficili, scrive la Gazzetta, in cui la stessa fiducia di Lorenzo era venuta meno e questo si era tradotto in una rottura con la società e con i tifosi, oggi Insigne è l’unico leader del Napoli. Tutto merito di Gattuso, secondo la Gazzetta, che ne sta completando la maturazione, avendo capito la sua natura

«E’ quel talento che chiede soltanto di essere messo in condizione di esprimersi, di evidenziare quelle qualità con una certa continuità»

Quello che resta da sistemare adesso però è il suo rinnovo. Compito che spetterà al suo nuovo procuratore Vincenzo Pisacane.

Al momento, Insigne percepisce un ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione, uno stipendio da top player, ma potrebbe non bastare per prolungare l’accordo. L’impressione è che Pisacane chiederà un robusto aumento, fino ad un milione in più all’anno. La discussione, comunque, dovrebbe filare via tranquilla: l’intenzione di Insigne è quella di chiudere la carriera con la maglietta azzurra