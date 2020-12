Gazzetta: Lega A e B spingono Gravina a ricandidarsi. Solo Lotito contrario

Dopo aver verificato l’«entusiasmo» nei suoi confronti, nei prossimi giorni Gravina potrebbe ufficializzare la sua ricandidatura alla Figc

17 presidenti su 20 della Lega Serie A hanno votato affinché Gabriele Gravina sia riconfermato come presidente della Figc.

Un vero plebiscito che apre le porte ad una sua ricandidatura in vista delle elezioni del 22 febbraio. Dei 3 voti contrari due, Benevento e Crotone, potrebbero cambiare, resterebbe all’opposizione solo il presidente della Lazio Lotito. Ma a Gravina basterebbero di gran lunga per ricandidarsi e soprattutto per sfruttare questo appoggio per pensare di vincere, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Anche nella Lega di Serie B Gravina avrebbe ottenuto quasi un plebiscito, con l’unico voto contro della Salernitana di Lotito

Nei prossimi giorni il presidente uscente potrebbe candidarsi ufficialmente dopo aver verificato l’«entusiasmo», parola usata alla fine dell’ultimo consiglio Figc, intorno alla possibilità della sua riconferma. Questo quadro rende più complicata la strada del possibile antagonista di Gravina, Cosimo Sibilia, che ha il suo bacino di riferimento nel 34%della Lega Nazionale Dilettanti.