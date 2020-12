Gazzetta: Insigne gioca anche da seconda punta, come gli chiedeva Ancelotti

All’epoca Lorenzo pensava che il tecnico lo volesse “far fuori” dal suo habitat. Oggi che si sente stimato da Gattuso, quei gesti sono entrati nel suo patrimonio.

Insigne sta diventando una figura centrale nel Napoli, un capitano vero capace di mettersi sulle spalle la squadra e portarla alla vittoria. La Gazzetta dello Sport, con Maurizio Nicita, analizza la trasformazione di Lorenzo in questi ultimi anni, non solo per quanto riguarda i numeri, ma soprattuto per il suo modo di giocare e di dare apporto a tutta la squadra. Colpisce l’intensità con cui si mette a disposizione anche in fase difensiva e anche quando le partite sono quasi alla fine e il fiato manca

Una grinta e una centralità ritrovata, scrive la Gazzetta, grazie a Gattuso, sottolineando che fra Ancelotti e Lorenzo un feeling profondo non era mai scattato. Ma nonostante questo, oggi Insigne gioca proprio come gli chiedeva Ancelotti

ora appena può Insigne si accentra e cerca la conclusione per via centrale, con movimenti da seconda punta. Quello che gli chiedeva già Ancelotti, ma quasi rifiutava pensando che il tecnico lo volesse “far fuori” dal suo habitat. Oggi che è maturo e si sente stimato, quei gesti sono entrati nel suo patrimonio. Quando si dice la cura dei particolari.