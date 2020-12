Gazzetta: “Ancelotti è un bravo cuoco, l’Everton è un piatto speciale con gli ingredienti che ha”

Ieri sera, come scritto, l’Everton ha battuto l’Arsenal 2-1: terza vittoria consecutiva, dopo Chelsea e Leicester, e momentaneo secondo posto in Premier. Oggi sulla Gazzetta un commento a firma Andrea Schianchi.

Carlo Ancelotti è un bravo cuoco e ne sa qualcosa chi ha avuto la possibilità di assaggiare qualche suo piatto, magari creato dal nulla, guardando quello che c’è in frigorifero o nella dispensa e mescolando con sapienza gli ingredienti. Il metodo che usa in cucina Carletto l’ha sperimentato da tempo in panchina.

La Gazzetta ricorda come quest’anno

Ancelotti ha cambiato spesso copione, soprattutto a causa degli infortuni. (…) Carletto, come gli è già capitato in carriera, ad esempio quando al Milan s’inventò l’albero di Natale per far coesistere tutti i fantasisti di cui disponeva, sta dimostrando che il bravo allenatore, proprio come il bravo cuoco, non è quello che utilizzando i migliori ingredienti mette in tavola un piatto delizioso, ma quello che, arrangiandosi con ciò che ha, propone un pranzo o una cenetta dalla quale ci alza sazi e soddisfatti.