Gattuso: “Mertens? Tecnicamente sta sbagliando tanto, ma per noi è fondamentale”

A Sky: “Si dà da fare per aiutare i compagni, è importante per lo spirito, per come affronta le partite. Può e deve fare meglio e lui lo sa”

Nell’intervista rilasciata a Sky, il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato anche di Dries Mertens. Nelle ultime partite non ha fatto la differenza in campo, da centravanti. Gattuso spiega:

“Tecnicamente sta sbagliando tanto e da lui non te lo aspetti, ma si dà da fare per aiutare i compagni. E’ un giocatore per noi fondamentale, per lo spirito, per come affronta le partite. Può fare e deve fare meglio, lui lo sa. Quando gli arrivano quelle occasioni, deve giocarle meglio”.